«Люди стреляют повсюду»: Как киберспортсмены боролись за миллион на «Cyber Park»

В Казани на площадке ИТ-парка прошел фестиваль «Cyber Park», направленный на развитие киберспорта в Татарстане. Мероприятие не обошли стороной не только любители «стрелялок», но и топ-менеджер финской компании-разработчика компьютерных игр Rovio, а также один из создателей Angry Birds Петер Вестербака. На фестивале он рассказал, как появилась всемирно известная игра, и поделился мнением о влиянии «стрелялок» на агрессию подростков.

И пока финалисты чемпионата по CS: GO, Dota 2, World of Tanks боролись за призовой фонд в миллион рублей, гости посещали гик-маркеты, наблюдали за гонками дронов, футболом, танцами и участвовали в косплей-шоу. Подробнее о том, как прошел первый киберспортивный фестиваль Поволжья, — в репортаже «КВ».

Мест за компьютерами хватило далеко не всем

Приходя на такой фестиваль, ожидаешь увидеть только подростков, постоянно играющих в Counter-Strike или Dota 2. Но вместо этого на площадке гуляли и семьи с детьми, и люди чуть за тридцать. При этом все из них нашли себе увлечение по душе. Дети играли в видеоигры, а родители проводили время на выставке, посвященной приставкам и играм из 90-х.

«Мероприятие получилось семейным. Если зайдете в соседний зал, там папа играет с сыном. Мы очень рады, что такая совместная деятельность родителей и детей дает возможность в современных условиях проводить время», — сказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

На территории всего ИТ-парка гостей развлекали девушки-косплеерши, разодетые под известных персонажей видеоигр. Так, например, в коридоре гостей встречали юные леди переодетые под Саб-Зиро из вселенной Mortal Kombat, Джуди Альварес из Cyberpunk 2077 и Люмин из популярной RPG-игры Genshin Impact.

Все представленные игровые зоны были переполнены желающими принять участие в различных видеоиграх. Правда, места хватило далеко не всем. Но те, кто остался без компьютера, могли расположиться у PlayStation, VR-симуляторов или попробовать себя в играх с дополненной реальностью.

«Парни, делайте то, что вам нравится»: как создали Angry Birds

Главной звездой «Cyber Park» стал один из создателей игры Angry Birds и топ-менеджер компании Rovio Петер Вестербака. Международному гостю особенно понравился уровень подготовки участников. По его словам, нынешние фанаты компьютерных игр станут будущим гейм-индустрии.

К примеру, идея создания игры Angry Birds в 2003 году пришла ее разработчикам как раз после подобного фестиваля в Хельсинки, признался он. Тогда его победителями стали три студента, которые подошли к нему после турнира со словами: «Петер, что нам делать дальше?». На что он ответил: «Парни, делайте то, что вам нравится». После этого они создали ставшую культовой игру Angry Birds и компанию, зарабатывающую миллиарды в год, — Rovio.

«Нет ничего, что мешает трем молодым парням или девушкам из Казани сделать что-то аналогичное», — заключил Вестербака.

Несмотря на развлекательный характер мероприятия, Вестербака поднял важную тему — влияние шутинг-игр на развитие агрессии и жестокости у детей и подростков. Утверждение о пропаганде насилия в видеоиграх оторвано от реальности, объяснил геймдизайнер.

«Люди играют повсюду в мире, но ведь не везде в людей на улицах стреляют. Значит одно с другим не связано», — подчеркнул разработчик.

Сейчас в Казани можно получить мастера спорта по кибер-дисциплине

«В Казани киберспорт начал развиваться относительно недавно» — рассказал «КВ» судья Мухаммад Мурадов, который следит за честностью во время турниров по киберспортивным дисциплинам.

В настоящее время появилось множество команд и организаций, задействованных в различных сферах киберспорта, хотя раньше о развитии этого направления не было и речи, отметил собеседник издания.

«Сейчас даже появились разряды по киберспорту, можно получить мастера спорта по дисциплине. К этому начали относиться довольно серьезно», — заявил Мурадов.

Казань готова к чемпионату мира по киберспорту в 2022 году

О том, что к киберспорту стали относиться в Казани серьезнее, рассказали и многие участники фестиваля. «Наконец-то киберспорт пришел в Казань, его игнорировать уже не получится, это уже не просто игры», — отметил участник фестиваля — фристайл-артист Дворам Арнольд.

Фристайл-артист на сто процентов уверен, что в Казани чемпионат мира по киберспорту пройдет на высшем уровне. «Зрителям будет на что посмотреть», — добавил собеседник издания.

К тому же идеи о его организации в республике звучали уже не раз. А совсем недавно Президент Татарстана Рустам Минниханов на международном форуме Kazan Digital Week анонсировал его проведение в Казани в 2022 году. Решение уже согласовано с руководителем Минцифры России Максутом Шадаевым.

«Единственный минус — мало игро﻿вых площадок»

Несмотря на тематику фестиваля немалую часть его пространств заняли различные магазины, где продавались не только тематические товары, но и не имеющие никакого отношения к гейм-индустрии вещи. Например, на прилавках можно было заметить дизайнерские украшения ручной работы.

Помимо этого, в казанском ИТ- парке был оборудован в том числе и фуд-корт. Из-за такого обилия активностей на фестивале некоторым посетителям не хватило места для самого главного — площадок для видеоигр.

«Игровая часть — это неотъемлемая часть IT-сферы. Многие программисты так отдыхают, поэтому киберспорт нужно только популяризовать. Единственный минус — мало игровых площадок», — поделился один из гостей «Cyber Park», приехавший на фестиваль вместе с семьей, Эрик Ямаев.

Но впереди у организаторов фестиваля большие планы. «Cyber Park» хотят сделать ежегодным. При этом за пять лет организаторы обещают вырастить его до масштабной олимпиады по киберспорту на 50 тыс. человек. Хочется верить, что планы создателей мероприятия сбудутся, а пожелания гостей и участников будут учтены. И в ближайшем будущем в список регалий Казани гордо добавится титул «киберспортивная столица России».