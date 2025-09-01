Стали известны имена победителей литературной премии «Глаголица»

В Казани состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов XII Международной независимой литературной премии «Глаголица».

Как рассказала организатор премии, создатель Благотворительного фонда «Счастливые истории» Ирина Хуснутдинова, в этом году на конкурс поступило 2115 работ от юных прозаиков, поэтов, драматургов, публицистов из 36 стран. Победители определились в 13 номинациях. Жюри, в которое вошли известные писатели, поэты, журналисты, внимательно познакомились с каждой работой. В финал вышли 100 авторов. Они приехали в Казань на заключительный этап конкурса. Здесь ждали мастер-классы мэтров литературы, обсуждения произведений, общение друг с другом.

Ведущим церемонии награждения победителей «Глаголицы» был известный актер Сергей Чонишвили. Также в церемонии приняли участие Казанский камерный оркестр «La Primavera» под управлением маэстро Рустема Абязова и детский хор из Казани под управлением художественного руководителя Светланы Семеновой.

Вот имена победителей:

В номинации «Проза на русском языке»: в возрастной категории от 10 до 13 лет - Хасан Кочиев (Москва), в возрастной категории от 14 до 17 лет) - Ярослава Пчелина (Краснодарский край).

В номинации «Поэзия на русском языке»: Дарья Крамичева (Санкт-Петербург, 10-13 лет), Елена Ануфриева (Северодвинск, 14-17 лет).

В номинации «Проза на татарском языке»: Адиля Харисова (Актаныш, Республика Татарстан, 10-13 лет), Лиана Шакирова (Актаныш, Республика Татарстан, 14-17 лет).

В номинации «Поэзия на татарском языке»: Замира Сабирова (Рыбная Слобода, Республика Татарстан, 10-13 лет), Эндже Ильясова (Актаныш, Республика Татарстан, 14-17 лет).

В номинации «Эссеистика»: Анна Плесовских (Тобольск).

В номинации «Билингвы»: Екатерина Близнец (Минск, Республика Беларусь, 10-13 лет), Иван Колесников((Лимассол, Кипр, 14-17 лет).

В номинации «Переводы»: Лада Полицковая (Санкт-Петербург).

В номинации «Драматургия»: Карина Назарова (Екатеринбург).