Юсуф Тагиров: татарин, который придумал облик киргизского Фрунзе

Мальчик из Каракуля

Если бы Юсуфу Тагирову в его детстве рассказали бы о том пути, который ему предстоит, он бы не поверил. Родился он в Средней Азии — в райцентре города Каракуль Бухарской области Узбекской ССР. Жил в сельскохозяйственном районе, где из-за нехватки рабочей силы школьников старших классов направляли на сбор хлопка.

«Каждую осень нас направляли на помощь по сбору хлопка, я для себя даже как-то поставил рекорд — за день собрал 100 килограммов хлопка. По тем деньгам нам платили 2 копейки за килограмм», — вспоминает Юсуф Ибрагимович.

Хотя рисовал Тагиров всегда хорошо, и даже с товарищем писал с помощью кефира и зубного порошка лозунги, которые к праздникам с удовольствием вывешивал у себя местный хлопкоочистительный завод. Уже в старших классах Тагиров начал задумываться над профессией, которую изберет и которая станет смыслом всей его жизни. Однако тогда он даже приставить себе не мог, что станет архитектором, причем очень известным.

«В городе, где я родился и рос, такого понятия, как архитектор, даже не было. Мы задумывались максимум о ремесленном училище или речном техникуме», — говорит Тагиров.

Переезд во Фрунзе

Одноклассник, который вместе с Тагировым в школьные годы увлекался рисованием, написал своему другу Юсуфу письмо. И именно оно повлияло на выбор профессии Тагирова.

«Это письмо было для меня как удар молнией. Кстати, даже последнее сочинение в школе о выборе профессии я написал, что хочу быть архитектором. Товарищ поступил в Харьковский инженерно-строительный институт на специальность архитектора. Он пригласил меня к себе и предложил тоже поступить на архитектора», — рассказывает Тагиров.

Буквально через несколько дней после этого письма в гости к Тагировым из города Фрунзе приехала старшая сестра отца. Она спросила, кем Юсуф хочет стать, парень ответил, что архитектором. Тетя отметила, что это модная профессия, и пригласила его во Фрунзе.

«По приезду во Фрунзе я в сопровождении своей тети пошел сдавать документы в политехнический институт, но там не оказалось архитектурной профессии. Тогда я решил, что буду поступать на промышленно-гражданское строительство. И поступил. Спустя год у нас открыли архитектурное отделение и я сразу же, не задумываясь, подал свои документы туда. Мои рисунки посмотрели и сказали, что я могу претендовать на место в этом отделении. И я вновь поступил на первый курс. Зато уже туда, куда рвался, — на архитектора. Вот так я переехал во Фрунзе», — рассказывает Юсуф Ибрагимович.

Проект военного городка

После окончания института Юсуфа Тагирова на два года призвали в армию. После демобилизации пригласили в созданный институт «Фрунзенорпроект» на должность старшего архитектора. И уже через полгода поручили первый серьезный самостоятельный заказ. Имея за плечами опыт военной службы в звании лейтенанта мотострелкового взвода, он прекрасно знал специфику армейской службы.

«Мне поручили разработать проект военного городка для милицейского батальона двухротного состава. Городок — это серьезная работа, ведь там все виды деятельности. Кроме казармы, нужно было спроектировать спортзал, кинозал, гараж на 20 авто и многое другое. Все мои на тот момент знания были реализованы в этом проекте. И по сей день в этом городке живут, он расположен сразу за „Кыргызфильмом“», — отмечает архитектор

Южные ворота Фрунзе-Бишкека

В конце 70-х были поставлены задачи по развитию жилищного строительства, как в стране в целом, так и в городах. Для этого в 1972 году был создан ранее упомянутый Фрунзегорпроект. Юсуф Ибрагимович в составе коллектива разработал значимый по тем меркам «Архитектурно-художественный комплекс «Южные ворота» во Фрунзе. Стоит отметить, что даже спустя почти полвека жители столицы по-прежнему называют это место «Южными воротами». Мало кто знает, но тогда для проектирования и реализации этого проекта даже передвинули границу города.

«Для полноценной реализации проекта пришлось передвинуть границу города на 80 метров, освободить территорию для застройки и создать панораму и южный въезд в город Фрунзе», — говорит Юсуф Ирагимович.

Благоустройство возле ЦУМа

С идейной подачи тогда главного архитектора города Фрунзе Геннадия Кутателадзе авторский коллектив, в который входил и Тагиров, в начале 70-х годов разработал план благоустройства и переустройства под фонтан бывшего технического бассейна, который прежде был одним из любимых горожанами местом. А не так давно рядом с этим фонтанным комплексом установили новые элементы, что крайне расстроило и возмутило Юсуфа Ибрагимовича.

«Эти бронзовые кони, бегущие по воде, — неизвестно в каком понимании они сделаны. Я считаю, что это из ряда вон выходящий сюжет, ведь сам по себе фонтан являлся уникальным местом. Те средства и силы, которые были потрачены для модернизации известного фонтанного комплекса у ЦУМа, можно было направить и на благоустройство другого участка города», — считает Тагиров. Но, как бы там ни было, и по сей день этот фонтан под плакучими ивами является одной из основных достопримечательностей столицы.

Дом торговли

Юсуф Ибрагимович рассказал о многочисленных популярных архитектурных объектах, построенных в городе Фрунзе (ныне — Бишкеке). Он был главным архитектором проекта жилого дома по улице Советская. Этот дом, кстати, до сих пор пользуется большой популярностью, и цены на квартиры в нем достаточно высокие. Дом проектировался для интеллигенции и чиновников, бывшие госслужащих, а ныне пенсионеры, по-прежнему проживают в нем и менять местожительства не собираются.

Об 128-квартирном доме Тагиров рассказал и такой малоизвестный, но и интересный факт. «Этот дом не должен был стоять на этом месте, так как изначально он проектировался севернее Дома Правительства. Но когда приняли решение перенести его на этот участок, то выяснилось, что он не помещался на всю длину, поэтому пришлось часть секции повернуть под 90 градусов. Но от этого он не потерял своей привлекательности», — отметил Тагиров.

Кроме того, из-за перепада рельефа на этом участке у дома появился цокольный этаж и лестницы. Уникальность его еще и в том, что использованный каркас 106-й серии был использован поперек дома. «Благодаря такому решению нам удалось создать лоджии при каждой квартире шириной два метра», — продолжает наш собеседник.

Другая уникальность дома — размеры комнат. К примеру, согласно СНиП, зал должен был быть 18 квадратных метров, а тут — 24-25, кухня 12 «квадратов», тогда как у большинства 8.

Проекты, разработанные Тагировым, по сей день являются очень интересными сооружениями и являются архитектурной достопримечательность города. Юсуфом Ибрагимовичем также произведена реконструкция строительного факультета, который сегодня является университетом транспорта, архитекторы и строительства.

«После этих проектов я ими занимался шесть лет на меня обратили внимание и в 1978 году пригласили на должность первого заместителя главного архитектура города Фрунзе», — говорит он.

10-й микрорайон

По проекту Юсуфа Ибрагимовича также был построен 10-й микрорайон в Бишкеке. Примечательно, что именно этот микрорайон был отмечен в кырызской энциклопедии по архитектуре и градостроительству.

Несмотря на свой возраст, Тагиров продолжает заниматься любимым делом. Сейчас он проектирует магазин строительных материалов для одного из городов Иссык-Кульской области Кыргызстана.

Кроме того, в свободное время публикует статьи в некогда известном на весь СССР журнале «Архитектура СССР» (ныне российский, который называется «Архитектура, строительство и дизайн»). Одна из статей — как раз публикация про «Южные ворота». В этой публикации Тагиров рассказал о своих достижениях и планах на будущее. В частности, про проект ипподрома, который уже реализован.

Взгляд в прошлое

Как отметил, Юсуф Тагиров, нынешнее состояние экономки и соблюдение градостроительной дисциплины, несомненно, отличается от прошлых лет. «В Советское время были понятные так называемые правила игры. В настоящее время эти самые правила размыты или вообще исчезли.

Исламская академия — предложение для Татарстана

В полиэтиленовом пакете аккуратно сложены многочисленные фотографии и проекты архитектора. Юсуф Тагиров показывает один из последних — Исламская Академия. По поручения Госстроя КР, его команда из четырех студентов-архитекторов разработала эскизный проект будущего образовательного учреждения.

Экс-президент Кырыгызстана Сооронбай Жээнбеков посетил Саудовскую Аравию и там ему предложили открыть в Кыргызской Республике Исламскую Академию. И вот он уже показывает яркий эскиз, где расположены учебный корпус, общежитие слушателей и руководителей, мечеть и кафе на двести мест. Но, к сожалению, этот проект не был реализован, так как арабы привезли свой собственный. Но Юсуф Тагировов не отчаивается и надеется реализовать его в Татарстане. Он планирует предложить его руководству республики или заинтересованным инвесторам.

Конечно, рассказать и показать все проекты герой нашего материала не смог, так как их очень много. Но он очень постарался быть максимально открытым для читателей «Казанских Ведомостей».

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