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Полиция Черемшанского района РТ задержала водителя с поддельными правами. Об этом сообщает пресс-служба местного отделения МВД России по РТ.
Поймали нарушителя инспектора ГИБДД около полуночи в селе Ивашкино. Теперь управляющему «Фольксваген Поло» за езду с фиктивным водительским удостоверением грозит уголовная ответственность.
Отмечается, что за прошедшую неделю в дежурную часть районного отделения полиции поступило 26 сообщений, по 22 составили административные протоколы.
Также стражи порядка зарегистрировали два ДТП, выявили 50 нарушений ПДД и задержали двух водителей, находящихся в нетрезвом состоянии.