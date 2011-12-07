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Полиция Черемшанского района РТ задержала водителя с поддельными правами

Татарстанцу грозит уголовная ответственность.

Полиция Черемшанского района РТ задержала водителя с поддельными правами. Об этом сообщает пресс-служба местного отделения МВД России по РТ.

Поймали нарушителя инспектора ГИБДД около полуночи в селе Ивашкино. Теперь управляющему «Фольксваген Поло» за езду с фиктивным водительским удостоверением грозит уголовная ответственность.

Отмечается, что за прошедшую неделю в дежурную часть районного отделения полиции поступило 26 сообщений, по 22 составили административные протоколы.

Также стражи порядка зарегистрировали два ДТП, выявили 50 нарушений ПДД и задержали двух водителей, находящихся в нетрезвом состоянии.  

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