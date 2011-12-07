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В Торгово-промышленной палате РТ прошла встреча с Президентом Татарстана

С предпринимателями - членами Торгово-промышленной палаты РТ встретился вчера Президент Татарстана Рустам Минниханов. Во встрече принял участие председатель Торгово-промышленной палаты республики Шамиль Агеев.
Рустам Минниханов подчеркнул, что Торгово-промышленная палата вносит большой вклад в укрепление межрегиональной и внешнеэкономической деятельности Татарстана.«Приоритет нашей республики - развитие предпринимательства. У нас есть соответствующие программы, действуют разные формы поддержки. К этой работе мы привлекаем все наши муниципалитеты. Каждую неделю заслушиваем доклады о состоянии бизнеса в наших районах», - отметил Президент РТ.Предприниматели занимают важное место в экономическом развитии республики, сказал Рустам Минниханов. «Наша задача - создать благоприятную деловую среду на всей территории Татарстана», - добавил он.По словам председателя ТПП РТ Шамиля Агеева, сегодня в Татарстане создана необходимая инфраструктура поддержки бизнеса, включающая технопарки, промышленные площадки, территории с преференциальным режимом. Постоянно развивается культура прямого общения представителей власти с предпринимателями, обсуждения актуальных тем. Наиболее сложные и системные вопросы решаются в рамках Совета по предпринимательству при Президенте РТ.«Что касается последующих задач, то это дальнейшее развитие потенциала Торгово-промышленной палаты, в частности, в экспортной деятельности. Сегодня установлены тесные связи с Финляндией, Германией, Италией, Чехией, Узбекистаном, Казахстаном, рядом других стран. И эта работа будет продолжена», - заключил Шамиль Агеев. Также он напомнил, что в настоящее время идет подготовка к празднованию 100-летия образования ТАССР, и призвал активно участвовать в этой работе.В завершение Рустам Минниханов вручил членам Торгово-промышленной палаты государственные награды Республики Татарстан, сообщает пресс-служба Президента РТ. 
КВ
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