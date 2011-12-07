В Бугульме задержали двух парней, спрятавших в закладках 100 свертков с наркотиками

В Бугульме задержали двух молодых парней, спрятавших в закладках 100 свертков с наркотиками.

По информации МВД по РТ, наркокурьерами в интернет-магазине работали двое жителей Бугульмы в возрасте 22 и 24 лет. Полученные партии наркотических веществ они оставляли в тайниках-закладках, которые были отмечены в телефоне. При досмотре стражи порядка его изъяли так же, как и несколько пакетиков с наркотиками. Экспертиза показала, что в свертках был мефедрон и пирролидин.

Всего с февраля по июнь парни успели сбыть порядка 100 свертков с запрещенными веществами. Сейчас в отношении них возбуждены уголовные дела по статье 228.1 УК РФ.