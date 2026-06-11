В РФ разблокировали игровую платформу Roblox

Игровая онлайн-платформа Roblox вновь стала доступна для российских пользователей. Как передает ТАСС, корреспонденты агентства уже проверили, что сервис открывается на территории страны без прежних ограничений. Доступ был приостановлен 3 декабря 2025 года по решению Роскомнадзора.

В Минцифры РФ пояснили, что иностранная компания в полном объеме привела свою работу в соответствие с отечественным законодательством в сфере защиты несовершеннолетних. В частности, на платформе внедрили механизм, ограничивающий доступ к играм по возрастным категориям, а также запустили комплекс дополнительных мер для обеспечения детской безопасности.

Представители Roblox, в свою очередь, взяли на себя обязательства и в дальнейшем противодействовать распространению нежелательного контента на своей площадке. Напомним, что еще 9 июня Минцифры и Роскомнадзор уже получили от компании соответствующие гарантии соблюдения российских норм.