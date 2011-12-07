В двух челнинских школах выявлены нарушения на 5 млн рублей

В Набережных Челнах контрольно-счетная палата опубликовала материалы по итогам проверки Детской хореографической школы и школы №46. Они опубликованы на официальном сайте города. В Детской хореографической школе выявлены нарушения на 3,8 млн рублей. Они касаются начисления зарплаты, расходования бюджетных средств без достижения требуемого результата и других. По итогам проверки школы № 46 были выявлены нарушения на 1,25 млн рублей. В их числе: нарушения трудового законодательства, ведения бухгалтерского учета. В адрес директоров учебных заведений вынесены представления. Материалы проверок направлены в прокуратуру города.