Шадриков: 82% очистных сооружений в РТ не соответствуют нормативным требованиям

Министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков сообщил, что 82% очистных сооружений, действующих на территории республики, не соответствуют нормативным требованиям.

По его словам, сейчас в Татарстане функционирует 181 очистное сооружение, сброс в водные объекты из них осуществляет 131. Ежегодный ущерб, наносимый водным объектам, оценивается более чем в 650 млн рублей, сообщил глава ведомства.

Отмечается, что 50% от общего объема организованного стока составляет диффузный сток. На долю десяти самых крупных очистных сооружений приходится 87% объема общего сброса сточных вод. 42% объема сточных вод обеспечивает МУП «Водоканал» Казани.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в 2021 году в Татарстане начнется реконструкция очистных сооружений «Водоканала». Данные работы запланированы на период 2021–2024 годы.