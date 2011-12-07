Стало известно, что чаще всего забывали в поездах в 2020 году

Гироскутер, лыжи и искусственная ель оказались в числе других десятков тысяч предметов, забытых пассажирами в поездах дальнего следования в 2020 году. Сотрудникам Российских железных дорог удалось найти владельцев 22 тысячи таких находок в вагонах поездов и вернуть им их вещи, сообщает пресс-служба РЖД.

Это стало возможным благодаря созданному специальному сервису поиска вещей на официальном портале ведомства.

Забытые пассажирами вещи ярко говорят о своей сезонной принадлежности. Так, например, в декабре в вагонах поездов обнаруживали находки, характерные именно для зимнего сезона: детские санки, лыжи, коньки и хоккейные клюшки.

А что находили в феврале? Ну, конечно, все, что связано с праздником Дня защитника Отечества. В числе забытых вещей оказались гели для бритья, сувениры и открытки.

Отметился по своему и летний период отпусков. В это время работники поездных бригад находили и тент для бассейна и рыболовные снасти и даже… гироскутер.

Как найти свою забытую в поезде вещь? Если вы по ошибке оставили что-нибудь в поезде, обратитесь с электронным заявлением на официальный портал РЖД, в раздел «Услуги и сервисы», либо на сайт lost.fpc.ru, рекомендует пресс-служба Российских железных дорог.