В Старо-Татарской слободе Казани пройдет фестиваль народной культуры «Манзара»

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Город
4 июня 2026  11:26

В Старо-Татарской слободе состоится фестиваль народной культуры «Манзара». С 11:00 до 22:00 гостей ждут театрализованные и хореографические постановки, ярмарка ремесел, детская игровая зона, мобильные мастерские и национальная фотосессия. Вдоль улицы Каюма Насыри развернется выставка-ярмарка изделий ручной работы и сувениров. В мероприятии участвуют более 500 творческих коллективов и ремесленников со всего Татарстана, запланированы розыгрыши подарков. Ярмарка работает с 10:00 до 22:00. Вход свободный. Проект поддерживают Министерство по делам молодежи РТ и Дирекция по развитию исторических слобод Казани.

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