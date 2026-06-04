«Рубин» представил соперников по летним контрольным матчам

В ходе летней предсезонной подготовки «Рубин» проведёт три контрольных матча, сообщает пресс-служба казанцев. 26 июня команда примет на клубной базе КАМАЗ, а 3 июля там же сыграет с «Оренбургом». 8 июля «Рубин» отправится в Москву, где проведёт спарринг со «Спартаком».

Последний раз «Рубин» встречался с КАМАЗом на предсезонке-2025: тогда команды разошлись вничью, 1:1. С «Оренбургом» казанцы пересеклись на зимних сборах-2025, победа осталась за коллективом из столицы Татарстана, 5:3. Со «Спартаком» в РПЛ сезона 2025/26 «Рубин» встретился дважды, потерпев два поражения – 0:2, 1:2.