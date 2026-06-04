В казанском парке Горького построят смотровую площадку — утвержден проект межевания

Исполком Казани утвердил проект межевания территории под строительство смотровой площадки в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Сооружение разместится на улице Николая Ершова в глубине парка — недалеко от детской зоны, ресторана и аллеи. Согласно постановлению мэрии, под объект отводится участок площадью 2 396 квадратных метров, в связи с чем корректируются красные линии. Работы по межеванию должны завершиться до 23 апреля 2027 года. Ранее власти сообщали, что ввести площадку в эксплуатацию планируется уже в 2026 году. Проектом предусмотрено, что конструкция будет выступать за кромку земли на 2,5 метра, а также получит подсветку и ограждение. Документацию для планировки подготовила местная компания.