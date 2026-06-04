В РТ объявили грантовый конкурс для медиапроектов по сохранению языков

Минцифры РТ и «Татмедиа» открыли прием заявок на ежегодный конкурс грантов для проектов, освещающих в СМИ и интернете вопросы сохранения и развития государственных языков Татарстана и других языков народов республики. Заявки принимаются с 8 июня до 14 августа в трех номинациях: лучший интернет-ресурс, лучшая интернет-акция в поддержку родного языка и лучший проект в соцсетях. Общая сумма грантов — 450 тыс. рублей. Бумажные заявки принимаются в Казани на Петербургской, 52, электронные скан-копии можно направить на Shilina.Tatyana@tatar.ru. Справки по телефонам: 8 (843) 231-77-61, 8 (843) 231-77-52. Подробности — на сайтах Минцифры РТ и госпрограммы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в РТ на 2023–2030 годы».