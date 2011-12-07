Из Казани в Ташкент можно доехать на автобусе

С 23 ноября между Казанью и Ташкентом курсируют межгосударственные автобусы, сообщает kzn.ru. Автобусы отправляются два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Расстояние в 2,6 тыс. км транспорт преодолевает за 43 часа. Пассажирам предстоит проходить три контрольно-пропускных пункта на узбекско-казахской и казахско-российской границах. Ранее автобусы начали курсировать из Ташкента в Нижний Новгород.