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Из Казани в Ташкент можно доехать на автобусе

Время в пути составит 43 часа.
С 23 ноября между Казанью и Ташкентом курсируют межгосударственные автобусы, сообщает kzn.ru. Автобусы отправляются два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Расстояние в 2,6 тыс. км транспорт преодолевает за 43 часа. Пассажирам предстоит проходить три контрольно-пропускных пункта на узбекско-казахской и казахско-российской границах. Ранее автобусы начали курсировать из Ташкента в Нижний Новгород.
КВ
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