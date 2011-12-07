В Заинске осудили уклониста

Заинский городской суд признал 20-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Молодой человек с декабря 2017 по июль 2018 годов без уважительных причин не являлся в военкомат для прохождения медицинского освидетельствования. Гражданин свою вину признал, ему назначен штраф в размере 60 тыс. рублей.