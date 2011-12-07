Челнинский предприниматель выставил на продажу сеть пекарен

В Н. Челнах предприниматель выставил на продажу сеть пекарен. Информация об этом размещена на специализированном сайте бесплатных объявлений. За 8 млн рублей потенциальный покупатель получит 2 пекарни с новым оборудованием и посадочными залами на 30 человек. Продажу бизнеса предприниматель объясняет переездом.