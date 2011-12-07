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На этой неделе случился очередной температурный рекорд

Традиционно 31 января (18 января по старому стилю) на Руси ждали прихода Афанасьевских морозов, которые считались самыми крепкими за зиму. Суровость их характеризуется народным наблюдением: «Афанасий Ломонос дерет щеки и нос».

О погоде конца января рассказывает наш постоянный консультант — заслуженный метеоролог Роза Шафикова. 

Как по народным наблюдениям, так и по данным многолетних климатических наблюдений, в нашей средней полосе на дату Афанасия Ломоноса приходятся самые холодные сутки за весь зимний период. Например, по Казани за более чем 140-летний ряд наблюдений именно 31 января отмечена самая низкая среднесуточная температура в году — 14,6 гр. мороза.

На случай сильных холодов народная мудрость дает совет: «Мороз за нос ленивых хватает, а перед проворными шапку снимает». Так что издревле люди в холодную погоду были в постоянном движении, при поездках не сидели в санях, а вскакивали и бежали.

Нынешняя зима в январе показала себя во всей красе. Снега нападало уже около полутора месячной нормы — высота снежного покрова на полях превысила полметра, что превышает норму более чем в два раза. Из-за случившихся сильных морозов, в отдельные дни достигавших по Татарстану 35 — 39 градусов, глубина промерзания почвы местами уже составила 95 — 105 см при норме 50 — 80 см. Это хорошие показатели для будущего урожая. Высокий снежный покров предохраняет посевы озимых культур от воздействия аномально низких температур воздуха. 

В старину бывалые старики крепкими морозами всегда были довольны — они сулили хороший урожай. Также народная мудрость подсказывает: «Коли земля не промерзла, так и соку не дает». И после теплых зим обычно, наоборот, ждали неурожая.

По народной примете, если в день Афанасия отмечается чистый закат солнца в морозную погоду, то сильные холода продлятся, а заметет вьюга-метель — быть затяжной весне. Но как бы ни был суров январь напоследок, былой мощи ему никак не вернуть — обнадеживает народный месяцеслов. Ведь уже в феврале возвращающееся из Южного полушария солнце начнет повышать среднесуточную температуру, и мы будем готовиться к встрече весны.

Нынче после вторжения волн холода во второй декаде января с начала третьей декады погодой начали управлять атлантические циклоны. И к нам быстро распространилась волна теплого и влажного средиземноморского воздуха. Уже к воскресенью произошел перепад температур от морозов к большому теплу, превысив норму на 7 — 10 градусов. 

Не обошлось и без рекордов. 25 января в Казани был перекрыт рекорд этого дня, ранее отмеченный в 1985 году на метеостанции Сокол в Авиастроительном районе. Максимальная температура достигла 2,9 гр. тепла. По предварительным прогнозам, до конца января будет сохраняться слабо морозная погода с небольшим снегом. Так что нынче Афанасьевских морозов не ждем.

КВ
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