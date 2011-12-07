На этой неделе случился очередной температурный рекорд

О погоде конца января рассказывает наш постоянный консультант — заслуженный метеоролог Роза Шафикова.

Как по народным наблюдениям, так и по данным многолетних климатических наблюдений, в нашей средней полосе на дату Афанасия Ломоноса приходятся самые холодные сутки за весь зимний период. Например, по Казани за более чем 140-летний ряд наблюдений именно 31 января отмечена самая низкая среднесуточная температура в году — 14,6 гр. мороза.

На случай сильных холодов народная мудрость дает совет: «Мороз за нос ленивых хватает, а перед проворными шапку снимает». Так что издревле люди в холодную погоду были в постоянном движении, при поездках не сидели в санях, а вскакивали и бежали.

Нынешняя зима в январе показала себя во всей красе. Снега нападало уже около полутора месячной нормы — высота снежного покрова на полях превысила полметра, что превышает норму более чем в два раза. Из-за случившихся сильных морозов, в отдельные дни достигавших по Татарстану 35 — 39 градусов, глубина промерзания почвы местами уже составила 95 — 105 см при норме 50 — 80 см. Это хорошие показатели для будущего урожая. Высокий снежный покров предохраняет посевы озимых культур от воздействия аномально низких температур воздуха.

В старину бывалые старики крепкими морозами всегда были довольны — они сулили хороший урожай. Также народная мудрость подсказывает: «Коли земля не промерзла, так и соку не дает». И после теплых зим обычно, наоборот, ждали неурожая.

По народной примете, если в день Афанасия отмечается чистый закат солнца в морозную погоду, то сильные холода продлятся, а заметет вьюга-метель — быть затяжной весне. Но как бы ни был суров январь напоследок, былой мощи ему никак не вернуть — обнадеживает народный месяцеслов. Ведь уже в феврале возвращающееся из Южного полушария солнце начнет повышать среднесуточную температуру, и мы будем готовиться к встрече весны.

Нынче после вторжения волн холода во второй декаде января с начала третьей декады погодой начали управлять атлантические циклоны. И к нам быстро распространилась волна теплого и влажного средиземноморского воздуха. Уже к воскресенью произошел перепад температур от морозов к большому теплу, превысив норму на 7 — 10 градусов.

Не обошлось и без рекордов. 25 января в Казани был перекрыт рекорд этого дня, ранее отмеченный в 1985 году на метеостанции Сокол в Авиастроительном районе. Максимальная температура достигла 2,9 гр. тепла. По предварительным прогнозам, до конца января будет сохраняться слабо морозная погода с небольшим снегом. Так что нынче Афанасьевских морозов не ждем.