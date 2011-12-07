Шесть приемов того, как нас обманывают на распродажах

Ответ на этот вопрос дал в своей онлайн-лекции по финансовой грамотности, адресованной слушателям Университета третьего возраста, кандидат экономических наук, доцент КФУ и главный экономист Нацбанка РТ Михаил Иванов. По мнению специалиста, в горячее время распродаж ритейлеры откровенно обманывают нас, используя психологический эффект скидок. Наша торговля не отличается альтруизмом. В основе ее деятельности постоянное желание заработать на покупателях и получить как можно больше прибыли. Особенно в хорошо раскрученное время скидок. Все торговые акции — не более чем способ на волне ажиотажного спроса быстро сбыть товар, который залежался или устарел. Например, если в магазинах электроники большие скидки, то это связано с ее устареванием. Как известно, бытовая, а особенно оргтехника устаревает буквально через полгода-год.

Ученый познакомил с самыми распространенными психологическими приемами продаж во время скидок.

1. Метод переклеивания ценников, конечно, знаком многим покупателям. В нем упор делается на то, что мы не следим за ценами на товары и не знаем, какие они были раньше. Вид же перечеркнутого ценника всегда греет душу, побуждая приобрести «подешевевший» товар. Хотя на самом деле при переклеивании ценников цена на товар не только не уменьшается, но и может быть выше изначальной.

— Попробуйте убедиться в этом, не поленитесь как-нибудь осторожно отклеить ценник, — посоветовал финансист.

2. Наличие двух ценников на одной вещи. Он тоже прост: мы думаем — раз распродажа, то цена на товар минимальная. И охотно его покупаем, опять же не зная первоначальной стоимости.

3. Снижение цены на 30% на неходовые товары. Видели, наверное, жизнерадостные «скидочные» баннеры, которые обещают нам большие скидки, к примеру, на все большие или маленькие размеры? Поддавшись привлекательности обещанного, берем понравившуюся вещь в надежде, что она подешевела на 30%. А на кассе вдруг узнаем, что это распространяется только на самый неходовой товар. В этом случае расчет маркетологов на то, что покупателю так понравится вещь, которую он выбрал, что он не захочет расстаться с ней на кассе, даже если узнает, что на нее скидка не распространяется.

4. Объявление скидок только на один товар. Лектор привел в пример известный супермаркет, который задолго начал рекламировать предновогодние скидки. В объявленный день покупателей в торговом зале набралась масса. Но оказалось, что товаров по скидкам совсем мало. В этом методе расчет на то, что раз покупатели пришли и потратили свое время, то все равно что-нибудь купят.

5. Акция «Покупаете две вещи — третья в подарок!» тоже обман, считает специалист. В отделе обуви, к примеру, вы взяли две пары кроссовок потому, что третья обещана в подарок. И не посчитали, действительно ли цена в этом случае ниже.

— Однажды я посчитал и понял, что экономия на таких акциях составляет не больше 3 — 5 рублей. Заметьте, не тысяч! А именно рублей, — поделился опытом лектор.

6. Путаница с ценниками. Вы не задавали себе вопрос: почему на некоторых товарах несколько ценников? Тоже хитрый ход маркетологов! Расчет на то, что покупатель подумает: раз сезон распродаж, то цена вещей минимальная. Неразбериха с ценниками заставит его не обратить внимания на то, что вообще-то никаких скидок нет. И он удивится этому только на кассе, когда уже не хочется расставаться с вещью.

Все уловки скрываются от глаз покупателя. Только бы они не узнали, что в большинстве случаев цена на товар до акции была даже ниже. Совет в этом случае один: не лениться постоянно отслеживать цены на интересующие товары, а в торговом зале быть внимательным и уметь считать.

— Пока в России «черные пятницы» и сезоны распродаж далеки от реальности, — считает ученый-экономист Михаил Иванов. — Ни один магазин работать себе в убыток не будет. И это не мошенничество! Полиция тут нам не поможет. Просто это классический вариант торговли. Пока мы только на пути к модели экономики с так называемым клиентоориентированным подходом. Находимся в его переходном периоде. Но будем надеяться, что скоро и наши «черные пятницы» и акции станут реальными, как на Западе. Пока же нам остается жаловаться в Роспотребнадзор.

Кстати

Опросив более двух тысяч покупателей, социологи сделали вывод, что во время тотальных распродаж траты покупателей возрастают в несколько раз. Согласно статистике, только треть товаров продается со скидкой.