В Татарстане новым проводным интернетом обеспечены 57% домохозяйств

Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин сообщил, что новым проводным интернетом в Татарстане обеспечены почти 60% домохозяйств.

Известно, что на сегодняшний день в Татарстане доступ в интернет по современной технологии оптической связи имеют 57% домохозяйств, где Балтасинский среди других районов республики имеет наиболее высокий уровень — 81%.

Так, в качестве сравнения на итоговой коллегии ведомства добавили, что в Казани уровень проникновения проводного интернета составляет 94%, Набережных челнах — 93%, Нижнекамске — 91%, Альметьевске — 88%. При этом в Мамадышском районе — 41%, Аксубаевском — 39%, Лаишеве — 35%.

Сообщается, что в текущем году к скоростному интернету в селах республики подключат не менее 70 тыс. домохозяйств.