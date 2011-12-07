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За 2020 год в РТ решили проблемы 420 обманутых участников долевого строительства

В эксплуатацию ввели три дома в Набережных Челнах, по два дома в Казани и Пестречинском районе, один – в Елабуге.

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская сообщила, что за минувший год в республике были решены проблемы 420 обманутых участников долевого строительства.

Так, благодаря Фонду поддержки обманутых дольщиков, в эксплуатацию ввели три дома в Набережных Челнах, по два дома в Казани и Пестречинском районе, один – в Елабуге.

При этом, по словам омбудсмена, жалобы о признании права на жилое помещение из государственного или муниципального жилищного фонда остаются одними из наиболее распространенных. По таким вопросам от татарстанцев в прошлом году поступило 678 обращений. 

КВ
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