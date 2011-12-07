В Казани установили бюст танкиста-героя Семена Коновалова

Здесь установлены бюсты асов-танкистов, наиболее отличившихся на полях сражений. Среди них почетное место занял бюст нашего земляка, уроженца села Ямбулатово Верхнеуслонского района Республики Татарстан, Героя Советского Союза Семена Васильевича Коновалова.На постаменте золотом выбито описание подвига танкиста: «Экипаж тяжелого танка КВ-1 под командованием Коновалова Семена Васильевича подбил 16 танков, 2 бронеавтомобиля и уничтожил 8 автомашин с живой силой противника в одном бою - 13 июля 1942 г., Ростовская область».О подробностях того беспримерного подвига и ожесточенного боя с врагом «Казанские ведомости» рассказали в январском номере газеты (№4 от 17 января). В феврале вышел рассказ о послевоенной судьбе героя. И вот - приятная новость: память танкиста теперь навсегда запечатлена в граните.