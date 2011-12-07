«Наследие Казани осиротело»: в Казани простились с архитектором Фаридой Забировой

На 68-м году жизни скончалась казанский архитектор и реставратор, председатель татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Фарида Забирова. Церемонии прощания прошла сегодня в мечети имени Марджани в Старо-Татарской слободе. Фарида Мухамедовна принимала самое активное участие в её восстановлении.

По словам имам-хатыба мечети Аль-Марджани Мансура хазрата Джалялетдина, Фарида Мухамедовна лично контролировала процесс реставрации религиозного учреждения. Она сама выбирала, какие окна должны стоять, какое освещение, чтобы все в здании гармонировало. Переживала за каждый элемент, вспоминает хазрат.

Заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин тоже вспомнил щепетильность, с которой Фарида Мухмедовна подходила к делу своей жизни — реставрации. Он рассказывает, что познакомился с реставратором в 2006 году, в момент знакомства она была очень увлечена работой — подбирала подходящие для интерьера восстанавливаемой мечети ковры.

«Фарида Мухамедовна, конечно, особенный человек. Яркий, патриот своего дела. Человек, который, очень точно можно сказать, учил всех нас работать, быть приверженцами своей идеи, быть заинтересованным в решении тех вопросов, которые связаны с объектами историческими, с объектами культуры. Мы с ней много раз говорили о создании и работе научно-методического совета. Она часто мне давала советы и рекомендации, как лучше выстроить работу в том или ином случае. Наверно, тем трепетным отношением к истории, культуре, которое было у неё, не каждый может похвалиться», — поделилась заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Помощник Президента Татарстана Олеся Балтусова, которую называют одним из самых близких соратников Фариды Мухамедовны, во время церемонии прощания призналась, что ей тяжело говорить. В ее голосе слышалось, что ей тяжело сдерживать слезы, а в конце речи она не выдержала.

Балтусова отметила, что соболезнования в связи с кончиной архитектора идут из Москвы и других концов России.

«Все вместе с нами переживают тяжелую утрату, потому Фарида Мухамедовна всем бескорыстно помогала. Давала советы, консультировала города, экспертов, реставраторов, просвещала журналистов. Вся её жизнь — это сохранения наследия и поиск баланса. Простите нас, Фарида Мухамедовна, что мы вас не уберегли», — сказала помощник Президента Татарстана.

Фарида Мухамедовна заразилась коронавирусом в Москве, куда она ездила на заседание форума ВООПиК. Об этом на прощании рассказали близкие Забировой.

«Пожалуйста, я прошу вас, берегите себя. Маски — не шутки. Ковид, правда, убивает. Он забрал мою маму. Берегите себя, берегите своих близких, особенно старших», — отметил сын Фариды Мухамедовны Дмитрий.

«Это тяжёлая утрата для нас. Серьёзная утрата для всего Комитета. Она была не только соратником в сфере сохранения наследия, но и наставником для всех специалистов. Не только чиновников, но и вела тот правильный путь градозащитной деятельности по всей республике», — сказал председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Без Фариды Забирой в Казани не обошёлся ни один проект сохранения исторических объектов. Так, она приложила руку к разработке концепций сохранения и развития ансамбля Казанского Кремля, острова-града Свияжск, Старо-Татарской слободы и Болгара. На её счету множество проектов реставрации объектов культурного наследия в городе.

На церемонию прощания по самым скромным подсчётам пришли более ста человек. В толпе говорили о том, как Фарида Мухамедовна болела за дело своей жизни. Прозвучала и фраза «душа города», каждый пришедший почтить память известного архитектора и реставратора отмечал, что именно благодаря ей Казань имеет сейчас такой облик.

«Мы понесли большую, невосполнимую утрату. Говорят, незаменимых людей не бывает — на самом деле незаменимые люди есть. К таким относится Фарида Мухамедовна Забирова. Я думаю, что Казань, ее наследие и городская интеллигенция осиротели. Мне очень трудно сейчас говорить, потому что таких людей, таких специалистов... Последние годы она была моей наставницей и у нас было очень много впереди совместных планов… очень жалко, что она от нас ушла», — сдерживая слёзы, сказала зампредседателя ТРО ВООПиК Наталья Топал.

Во время церемонии прощания Мансур хазрат прочёл джаназа-намаз. Похоронили Фариду Забирову на Ново-Татарском кладбище.