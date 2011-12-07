Ученики из районов Татарстана получат преференции при поступлении в медицинские вузы республики

Абитуриенты из районов Татарстана со следующего года получат преференции при поступлении в медицинские вузы республики по целевому направлению. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.«Особое внимание мы уделяем распределению целевых мест при поступлении в медицинские вузы. Со следующего года абитуриенты из тех муниципальных районов, в которых имеется кадровый дефицит в медучреждениях, получат преференции при поступлении. Что это даст? После окончания вуза молодые специалисты будут возвращаться на конкретные рабочие места в свой родной район», – отметил глава ведомства.Полную версию интервью с министром здравоохранения Татарстана читайте по ссылке.