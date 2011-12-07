Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Декаду пожилых стартует акция «Наполни социальный погребок»

Традиционно с 1 по 10 октября в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани проводится благотворительная социальная акция «Наполни социальный погребок», посвященная Международному дню пожилых людей.
Волонтеры Казанского авиационно-технического колледжа им. П.В.Дементьева доставят на дом пожилым гражданам 1,5 тонны картофеля, 400 кг лука, 400 кг моркови, 300 кг капусты. Овощи, предоставленные ООО «Плодоовощная база», получат 100 человек - это одинокие пожилые жители Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, сообщает пресс-служба администрации районов.Также волонтерами Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани организовано посещение одиноко проживающих людей пожилого возраста, состоящих на надомном обслуживании. Им будет оказана посильная хозяйственная помощь по дому и на приусадебных участках.
КВ
Лента новостей