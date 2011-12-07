Молодые профессионалы республики готовятся к мировому чемпионату

Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.«По итогам регионального чемпионата помимо казанских участников наиболее результативными стали конкурсанты в возрастной категории от 16 до 22 лет из Набережных Челнов, Нижнекамского и Альметьевского районов», - рассказал вице-премьер РТ.Так, участники из Набережных Челнов завоевали 32 медали, из Альметьевска - 16, из Нижнекамска - 11. В компетенциях юниоров также лидируют конкурсанты из Казани (117 победителей), Набережных Челнов (13), Альметьевска (11), Нижнекамска (8). Кроме того, в число лидеров вошел Зеленодольский район с 11 победителями.Наибольшее число наград получили учащиеся Казанского техникума информационных технологий и связи (13 медалей), Альметьевского политехнического колледжа (12), Казанского колледжа строительства, архитектуры и городского хозяйства (10),Зеленодольского механического колледжа (10), Международного колледжа сервиса (9).Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходит в Татарстане с 14 ноября по 7 декабря, напомнил глава Минобрнауки РТ. Он организован по 83 компетенциям для конкурсантов от 16 до 22 лет и 53 компетенциям WorldSkills Junior.Бурганов отметил, что на сегодня завершены соревнования по 78 компетенциям WorldSkills и 50 компетенциям WorldSkills Junior. В них приняли участие 958 конкурсантов, в том числе 372 юниора, 997 экспертов. В период с 14 по 23 ноября были задействованы 38 сертифицированных экспертов, включая 31 эксперта из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Челябинска, Екатеринбурга, Кемерово, Комсомольска-на-Амуре, Оренбурга, Перми, Самары и Республики Башкортостан.Региональный чемпионат с 14 по 23 ноября прошел на 37 соревновательных площадках в 9 населенных пунктах Татарстана - Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Бугульме, Зеленодольске, Лениногорске, Нижнекамске, Сарманово, Тетюшах. «В дальнейшем планируем расширять географию», - заметил министр образования и науки.По его словам, наиболее массовыми компетенциями в этом чемпионатном цикле стали «Сварочные технологии», «Поварское дело», «Электромонтаж», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Хлебопечение» и «Обслуживание грузовой техники». «На данные компетенции, как правило, имеется очень высокий спрос на рынке труда», - подчеркнул Бурганов.Региональный WorldSkills стал первым мероприятием по тестированию площадки мирового чемпионата, который пройдет в Казани в 2019 году. В международном выставочном центре «Казань Экспо», где прошли состязания по 18 компетенциям, были протестированы такие сервисы, как «Привлечение волонтеров», «Работа с посетителями, экскурсионные маршруты», «Питание клиентских групп», «Логистика», «Застройка площадки», «Площадки try-a-skill», сообщает ИА «Татар-информ».