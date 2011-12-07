Татарстанцам предлагают выучить татарский язык в онлайн-школе

Все желающие жители Татарстана могут пройти бесплатное обучение в онлайн-школе татарского языка «Ана теле». Программа обучения сформирована из уроков, видеофильмов, аудиороликов для изучения грамматики, лексики, фонетики.

Учащихся будут ждать 288 уроков. Запись производится на портале этого учебного проекта, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Татарстан.

Бесплатная онлайн-школа создана по инициативе Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в 2013 году.