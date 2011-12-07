В Татарстане осудят банду обнальщиков, заработавших более 7,5 млн рублей

В Нижнекамске осудят трех обнальщиков, которые успели заработать незаконным способом более 7,5 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По информации ведомства, нижнекамцы занимались незаконной банковской деятельностью с 2017 по 2018 год. Они перечисляли деньги «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций, которые регистрировались на подставных лиц, после чего средства поступали на карты граждан и обналичивались. За свои услуги они брали 1-12%.

Всего операции были проведены через 15 подконтрольных фирм. На осуществление подобной деятельности у подозреваемых не было никаких лицензий.

Одна обвиняемая занималась организацией деятельности преступной группы: обеспечивала поступление денег на счета, собирала и передавала обналиченные средства клиентам. Другой участник — контролировал проведение банковских операций, вел учет подконтрольных организаций и занимался финансово-хозяйственной деятельностью. Третий участник — создавал юрлица для последующего использования их реквизитов и счетов, искал подставных лиц и подготавливал соответствующие документы.

В ходе обыска полиция обнаружила документы, электронные носители информации, электронные ключи доступа к расчетным счетам подконтрольных фирм и данные о систематизации работы участников группы.

В отношении всех задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование юрлица». Материалы дела направлены в суд.