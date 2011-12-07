Федерация независимых профсоюзов выступила за коллективную вакцинацию россиян

Федерация независимых профсоюзов России призвала всех россиян вакцинироваться от коронавируса для достижения коллективного иммунитета, сообщила пресс-служба организации.

По мнению профсоюзных деятелей, несмотря на то, что ситуация в целом стабильна, «возвращение уверенности не должно перерастать в самоуверенность».

Сейчас доля населения России, получившая прививку, ниже чем во многих других странах, поэтому каждый житель страны должен принять участие в создании условий безопасности для общества и для себя.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане от коронавируса привились 502,6 тысяч жителей республики.