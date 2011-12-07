Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Федерация независимых профсоюзов выступила за коллективную вакцинацию россиян

Сейчас доля населения России, получившая прививку, ниже чем во многих других странах.

Федерация независимых профсоюзов России призвала всех россиян вакцинироваться от коронавируса для достижения коллективного иммунитета, сообщила пресс-служба организации.

По мнению профсоюзных деятелей, несмотря на то, что ситуация в целом стабильна, «возвращение уверенности не должно перерастать в самоуверенность».

Сейчас доля населения России, получившая прививку, ниже чем во многих других странах, поэтому каждый житель страны должен принять участие в создании условий безопасности для общества и для себя.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Татарстане от коронавируса привились 502,6 тысяч жителей республики.

КВ
Лента новостей