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В Рыбно-Слободском районе РТ ликвидированы две несанкционированные свалки

Площадь захламления составила 58 кв. метров.
В двух селах Рыбно-Слободского района республики ликвидированы несанкционированные свалки ТБО, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ. Захламление у сел Масловка и Анатыш инспекторы Волжско-Камского ТУ Минэкологии РТ выявили в ходе облета. ТБО были свалены на площади в 58 кв. метров. Объем вывезенного мусора составил 11 куб. метров. Территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.
КВ
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