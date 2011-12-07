В Рыбно-Слободском районе РТ ликвидированы две несанкционированные свалки

В двух селах Рыбно-Слободского района республики ликвидированы несанкционированные свалки ТБО, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ. Захламление у сел Масловка и Анатыш инспекторы Волжско-Камского ТУ Минэкологии РТ выявили в ходе облета. ТБО были свалены на площади в 58 кв. метров. Объем вывезенного мусора составил 11 куб. метров. Территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.