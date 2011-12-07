В Татарстане появится платформа для прямой коммуникации с молодежью

Для прямой коммуникации со своей целевой аудиторией Министерство по делам молодежи разрабатывает проект мобильной платформы «Молодежь Татарстана». Это современная автоматизированная информационная система, которая будет включать в себя современные digital-сервисы для молодежи.Так, через АИС “Молодежь Татарстана” можно будет регистрировать на участие в молодежных мероприятиях, получать уведомления и новости о самых интересных событиях. Через эту же платформу молодые люди смогут заявляться на участие в грантовых конкурсах - это, в частности, существенно упростит молодежи процесс подачи заявок на грант и сделает сам конкурс более прозрачным и открытым.На базе этой же платформы планируется реализовать сервис по временному и частичному трудоустройству, на который есть запрос у молодых людей. Кроме того, планируется запустить сервис по продаже путевок в детские оздоровительные лагеря. Такой проект, по словам Дамира Фаттахова, является воплощением сервисного подхода в работе министерства. Как заявлено в стратегии #молодоеминистерство, на каждый запрос молодежи планируется создавать актуальный и востребованный сервис.