В Нижнекамске в 2020 году начнется строительство экстрим-парка «Солнечная поляна», сообщает пресс-служба администрации города.

Работы начнутся со строительства скейт-парка и памп-парка (специальной велосипедной трассы с неровностями). Со стороны леса появится пространство для прогулок с навесами, а со стороны дороги — перегола с коммерческими павильонами и смотровой площадкой. В центре парка возведут амфитеатр.

В ближайшее время будет организовано общественное обсуждение проекта.