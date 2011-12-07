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В Нижнекамске в 2020 году начнется строительство экстрим-парка «Солнечная поляна»

Строительство начнется со скейт-парка и памп-парка.

В Нижнекамске в 2020 году начнется строительство экстрим-парка «Солнечная поляна», сообщает пресс-служба администрации города.

Работы начнутся со строительства скейт-парка и памп-парка (специальной велосипедной трассы с неровностями). Со стороны леса появится пространство для прогулок с навесами, а со стороны дороги — перегола с коммерческими павильонами и смотровой площадкой. В центре парка возведут амфитеатр.

В ближайшее время будет организовано общественное обсуждение проекта. 

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