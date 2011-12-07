Из Казани открываются регулярные прямые рейсы в Петрозаводск

В Международном аэропорту «Казань» сообщили о возможности выполнения рейсов из столицы Татарстана в Петрозаводск. Авиаперевозчиком выступит авиакомпания «ЮВТ Аэро».

По информации пресс-службы, рейсы будут выполняться дважды в неделю. Долететь до него в ближайшее время можно будет уже в следующий понедельник. 3 мая отправляются самолеты из Казани в 11:20, обратный рейс выполняется в 14:30.

По четвергам самолет вылетает из Казани в 09:00 и приземляется в аэропорту Петрозаводска в 11:10. Обратный рейс запланирован на 12:10 с прибытием в столицу Татарстана в 14:20.

Прямые авиарейсы в Петрозаводск из Казани будут выполняться до конца сентября.