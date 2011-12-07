В Татарстане к полудню проголосовало 262 тысячи человек на праймериз «Единой России»

Сегодня, 30 мая, проходит очное голосование партии «Единая Россия», а также завершается онлайн-голосование. По Татарстану действуют 557 избирательных участков. После регистрации, избиратели получают два бюллетеня с кандидатами по федеральному и одномандатному округам. Напомним, на участие в праймериз «Единой России» в Татарстане зарегистрированы 96 кандидатов, половина из которых не является членами партии.

Как ранее сообщал председатель регионального оргкомитета Юрий Камалтынов, голосование рейтинговое, что позволяет избирателям проголосовать за любое количество кандидатов. По результатам полученных голосов будет выстроен окончательный список, который представят от регионального отделения партии на съезд для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы.

По словам Юрия Камалтынова, к полудню на избирательных участках жалоб и нарушений не выявлено. Единственный эпизод произошёл в Челнах, где мужчина, проголосовавший ранее онлайн, пришёл сегодня на избирательный участок и попробовал проголосовать ещё раз. Но это ему не удалось благодаря бдительности членов участковой комиссии. Также Камалтынова отметил высокую активность участников онлайн-голосования. Из зарегистрированных 127 тысяч избирателей, свои голоса отдали более 100 тыс. человек. К полудню на избирательные участки явилось 162 тыс. татарстанцев. Таким образом, к 12 часам дня голоса отдали в очном и заочном режиме 262 тыс. человек.