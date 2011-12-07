Казанские инспекторы помогли беременной женщине в сопровождении до больницы

Госавтоинспекторы Казани сопроводили автомобиль с беременной женщиной до родильного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД РТ.

Известно, что за помощью к сотрудникам полиции обратился водитель автомобиля «Лада Калина», в машине которого находилась его беременная жена. Тогда в дороге у его супруги резко ухудшилось состояние.

Доложив в дежурную часть полицейские Роберт Ахметзянов и Динар Хакимуллин приняли решение о незамедлительном сопровождении автомобиля до родильного дома.

Так, благодаря содействию сотрудников ГИБДД на свет появился здоровый малыш.