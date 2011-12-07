Дитрих: В Татарстане умеют и любят работать

Татарстан — один из тех регионов, на который хочется ровняться. Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время открытия Большого Казанского кольца.

«В Татарстане умеют и любят работать, делают это очень быстро и с высоким качеством. Этот объект — не просто огромная работа строителей, это еще и комплексное обустройство территории. Практически закольцевали трамвайный маршрут, поставили новые трамвайные вагоны», — сказал министр.

Он также отметил, что подобное комплексное обустройство и развитие территорий «хочется видеть в каждом городе, и это пример для подражания».

Напомним, строительство БКК началось в июле прошлого года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». В рамках первого этапа строительства на участке от улицы Мидхата Булатова до Борисковской появилась четырехполосная дорога, трамвайные пути, путепровод над Фермерским шоссе, надземный пешеходный переход.