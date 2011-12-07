Казанцев проконсультируют специалисты в сфере ЖКХ

1 октября состоится прием, на котором специалисты в сфере ЖКХ ответят на все интересующие казанцев вопросы. Об этом сообщили в пресс-службе исполкома столицы РТ.

«Жителей города проконсультируют специалисты Регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ, аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ, Управления Роспотребнадзора по РТ, Казанской городской жилищной инспекции и других ведомств», — уточнили в пресс-службе.

Начало приема: в 10 часов. Мероприятие пройдет в образовательном центре «ПрофСтандарт» по адресу: ул. Шуртыгина, 22.