Казанцев проконсультируют специалисты в сфере ЖКХ

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1 октября состоится прием, на котором специалисты в сфере ЖКХ ответят на все интересующие казанцев вопросы. Об этом сообщили в пресс-службе исполкома столицы РТ.
«Жителей города проконсультируют специалисты Регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ, аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ, Управления Роспотребнадзора по РТ, Казанской городской жилищной инспекции и других ведомств», — уточнили в пресс-службе.
Начало приема: в 10 часов. Мероприятие пройдет в образовательном центре «ПрофСтандарт» по адресу: ул. Шуртыгина, 22.