В Нижнекамске, подросток, сбежавший из «ковидного» госпиталя, покусал сотрудницу полиции при задержании. Видеозапись произошедшего попала в соцсети.

По информации ИА «Татар-информ», 12-летнего жителя Нижнекамска по решению суда поместили в центр содержания несовершеннолетних преступников. Там ему сделали тест на COVID-19, который оказался положительным. Юношу отправили в госпиталь для коронавирусных больных в Казани, откуда он сбежал в конце октября.

По районам разослали ориентировки с фотографией беглеца.

28 октября инспектор ПДН и сотрудница муниципальной службы встретили подростка около дома. При задержании он ударил одну из сотрудниц ногой по лицу, а другую укусил за ногу до крови.

Момент нападения сняли на камеру прохожие.

После этого подростка все-таки задержали и доставили в больницу. Расследованием происходящего займется следственный комитет РТ.