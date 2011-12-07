Праздник «Школьный пикник» в Казани проведёт известная телеведущая Тутта Ларсен

В День защиты Префектура «Старый город» на берегу озера Кабан при участии мечети Аль-Марджани проведёт концерт, мастер-классы и розыгрыши призов. Об этом на деловом понедельнике сообщила замруководителя исполкома города Гузель Сагитова.

«Перед Дворцом земледельцев в 11:00 состоится праздник «Школьный пикник. Будет показан концерт с участием коллективов города, организованы лекции для родителей. Модератором мероприятия станет известная телеведущая Тутта Ларсен», — рассказала Сагитова.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в День защиты детей в городе пройдёт около 100 различных мероприятий.