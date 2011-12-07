Татарстанцам ответят на актуальные вопросы в сфере ЖКХ

Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева проведет прямой эфир, в рамках которого специалисты ответят на актуальные вопросы татарстанцев в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба приемной.

«Тематическая неделя откроется 2 ноября в 11.00 часовым прямым эфиром в Инстаграм — аккаунте Региональной общественной приемной (opriemnaya116)», — отмечается в сообщении.

На вопросы граждан ответят депутат Госдумы ФС РФ Равиль Хуснуллин, и исполнительный директор НП «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» Дмитрий Романов. По завершении прямого эфира спикеры проведут прием граждан.

Предварительная запись на прием доступна по телефону: 8(843)238-10-00.

Сам прием пройдет в Skype (Priemnayaer116), WhatsApp (8-987-205-00-63), а также по телефону горячей линии 8-800-201-16-00 (портал «Мой депутат»).