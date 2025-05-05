Солнце снизило активность, но магнитные бури участились

В первые четыре месяца 2025 года солнечная активность заметно снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако количество магнитных бурь на Земле резко возросло. Об этом сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По данным ученого, число мощных вспышек класса X уменьшилось с восьми до пяти, а средних вспышек класса М — со 170 до 150. При этом количество слабых вспышек класса C осталось практически неизменным.

Парадоксально, но за тот же период магнитных бурь стало в 2,5 раза больше: 21 день против восьми в 2024 году. Основная причина — появление на Солнце крупных корональных дыр, которых почти не наблюдалось в прошлом году. Самые сильные бури этого года достигли уровня G4.0 (1 января) и G3.67 (16 апреля).

Любопытно, что самые мощные вспышки обоих годов произошли в одну дату — 23 февраля: X6.3 в 2024 году и X2.0 в 2025-м.

Ученые отмечают признаки перестройки солнечной активности, но пока не могут сказать, означает ли это начало спада 11-летнего цикла. Как напомнил Богачев, в мае 2024 года произошел резкий всплеск активности, включая первые за 20 лет экстремальные магнитные бури, сообщает РИА Новости.