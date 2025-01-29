Специалист КФУ рассказал, безопасна ли оплата по биометрии

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29 января 2025  09:48

Проблема утечки биометрических данных стала особо актуальной на фоне продолжающегося распространения дипфейков. На вопросы о безопасности «оплаты по лицу» ответил жителям Татарстана специалист КФУ Михаил Абрамский.

Дипфейки представляют собой поддельные видеоролики, аудиофайлы и фотографии, созданные с помощью технологий искусственного интеллекта.

По словам Абрамского, чтобы обмануть систему биометрической оплаты с помощью дипфейка, необходимо создать настолько реалистичную голограмму, что она будет абсолютно неотличима от живого человека.

Тем не менее, на данный момент такие технологии еще не достигли требуемого уровня развития, что делает физическое присутствие пользователя обязательно для завершения платежа.

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