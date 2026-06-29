Специалисты нашли посторонние примеси в гречихе из Татарстана

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Республика
29 июня 2026  17:30

Специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане выявили превышение допустимого уровня минеральных примесей в продовольственной гречихе. В 10-килограммовом образце, отобранном от партии весом 57 тонн, обнаружено 0,2% гальки и 0,5% шлака — это в 2 и 2,5 раза выше установленных нормативов.

Как пояснил заведующий испытательной лабораторией Ильсур Якупов, минеральные включения затрудняют хранение и переработку зерна, ухудшают качество готовой продукции. По его словам, такие примеси должны полностью удаляться из партий, направляемых на переработку. Информация о нарушениях внесена в систему «Веста» и передана в Россельхознадзор по РТ. Заказчику направлены протоколы испытаний и рекомендации по подработке зерна до нормативных значений.

Всего с начала года подтверждено качество 14 партий гречихи (1,7 тыс. тонн), что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом выявлено 186 проб (17,9 тыс. тонн) продукции, не соответствующей нормативам по безопасности и качеству, включая пшеницу, рожь, кукурузу, подсолнечник, жмыхи и комбикорма. Специалисты продолжают мониторинг качества зерновых. Собственник партии должен устранить нарушения до реализации продукции.

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