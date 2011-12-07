«Монако» впервые завоевал Кубок Европы

Французский «Монако» во втором матче финальной серии Кубка Европы обыграл УНИКС и завоевал трофей. Встреча состоялась в Казани и завершилась со счётом 83:86.

У УНИКСа 16 очков при 10 подборах набрал центровой Джон Браун. В составе победителей самым результативным игроком стал Роб Грей, набравший 25 очков.

Победа в Кубке Европы — первая в истории «Монако». Отметим, что УНИКС и «Монако» встретились в Еврокубке второй сезон подряд и все четыре матча остались за французами.