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КХЛ: ЦСКА примет «Йокерит», «Авангард» гостит у минского «Динамо»

Расписание матчей чемпионата на 3 января.

Чемпионат КХЛ возвращается с краткосрочного новогоднего перерыва шестью играми. Расписание встреч 3 января:

  • «Салават Юлаев» — «Автомобилист» (Уфа, «Уфа-Арена», 14:30 — здесь и далее указано московское время);
  • «Локомотив» — «Витязь» (Ярославль, «Арена-2000», 17:00);
  • «Нефтехимик» — «Сибирь» (Нижнекамск, «Нефтехим-Арена», 17:00);
  • «Сочи» — «Торпедо» (Сочи, ЛД «Большой», 17:00);
  • ЦСКА — «Йокерит» (Москва, ЦСКА-Арена, 17:00);
  • «Динамо» — «Авангард» (Минск, «Минск-Арена», 17:10).
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