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Федор Кудряшов заключил контракт с «Истанбул Башакшехир» на полтора года

Федор Кудряшов заключил контракт с «Истанбул Башакшехир» на полтора года
Экс-защитник казанского «Рубина», которого молва сватала в «Краснодар», подписал контракт на полтора года с лидером турецкого чемпионата. Об этом в последний день трансферного окна в Европе сообщила пресс-служба турецкого клуба.
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