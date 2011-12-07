Болельщики «Ак Барса» запустили челлендж перед 4-й игрой с «Авангардом»

Болельщики «Ак Барса» разместили в социальной сети призыв поддержать команду в 4-м матче серии против «Авангарда». Поклонники запустили челлендж, в котором верят в камбэк казанского клуба. Его суть в том, что если «Ак Барс» делает счет в серии 4:3, то администраторы одного из пабликов побреются налысо. Этот процесс обещают запечатлеть на фото и видео. 4-й матч серии пройдет сегодня в «Татнефть-арене».