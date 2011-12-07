Сычев: у сборной России мало времени для подготовки к игре со словаками

У сборной России по футболу мало времени на подготовку к отборочному матчу со Словакией к чемпионату мира 2022 года. Таким мнением с «КВ» поделился российский футболист Дмитрий Сычев.

По его словам, спортсмены, заявленные в сборную, играют в разных клубах с отличными друг от друга тактиками и подходами к игре. Сейчас им необходимо перестроиться на общий лад и работать в команде слаженно.

«Я думаю, за эти несколько дней, что сборная будет в полном составе, она дойдет до общего знаменателя. Но все игроки, которые сейчас вызваны, в неплохой форме, по крайней мере физической точно. Дальше будет уже видно, привели их к общему знаменателю в плане понимания игры, потому что времени подготовиться мало. При этом все должны играть в один футбол. А когда ты приходишь из клубов, ты совершенно по-разному воспринимаешь всю ситуацию», — сказал он.

Сборная сможет показать достойный уровень игры и одержит победы как в домашнем матче в Казани, так и на выездах, считает футболист.

«Прогнозы всегда у нас радужные. Мы же не можем говорить про то, что мы надеемся только на одно очко. Конечно, мы верим в победу и надеемся, что дома должны обыгрывать с нашей задачей выхода на Чемпионат мира и с данным турнирным положением. Матчи в Казани и на выезде обязательно должны быть победными», — подытожил он.

Напомним, в эту пятницу, 8 октября, сборная России сыграет со Словакией на «Ак Барс Арене» в рамках отборочного тура на ЧМ-2022. При этом из-за санитарно-эпидемиологических требований на стадион пустят не более 13,5 тыс. болельщиков, то есть 30% от полной вместимости площадки. Для прохода на стадион также необходимо будет показать QR-код или справку о перенесенном в течение последних шести месяцев COVID-19.