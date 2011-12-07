51-летний греческий специалист Димитрис Прифтис подписал новый контракт с УНИКСом. Об этом сообщает ИА «Татар-информ», ссылаясь на пресс-службу казанского клуба.

Новое соглашение главного тренера подписано по схеме «1+1». Специалист работает в Казани с лета 2017 года — наивысшим достижением стал выход в Финал четырёх сезона 2017/18.

Отметим, что по ходу досрочно завершенного сезона УНИКС шел на 4-й строчке в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Кроме того, казанцы вышли в четвертьфинал Еврокубка, где должны были сыграть с сербским «Партизаном».