Стало известно, кто представит Россию в баскетбольной Лиге чемпионов

«Нижний Новгород» в грядущем сезоне представит Россию в баскетбольной Лиге чемпионов, пишет matchtv.ru. Команда впервые за четыре года начнет выступление в турнире с группового этапа, минуя предварительный турнир.

Лига чемпионов сезона 2019/20 также не завершена: турнир планируют доиграть в октябре этого года в формате Финала восьми. «Нижний Новгород» претендует на попадание в эту стадию — нижегородцам необходимо обыграть французский «Дижон». Добавим, что сезоном ранее нижегородский клуб вылетел на стадии четвертьфинала, уступив «Антверп Джайентс».