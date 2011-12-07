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Стало известно, кто представит Россию в баскетбольной Лиге чемпионов

Команда начнет выступление с группового этапа.

«Нижний Новгород» в грядущем сезоне представит Россию в баскетбольной Лиге чемпионов, пишет matchtv.ru. Команда впервые за четыре года начнет выступление в турнире с группового этапа, минуя предварительный турнир.

Лига чемпионов сезона 2019/20 также не завершена: турнир планируют доиграть в октябре этого года в формате Финала восьми. «Нижний Новгород» претендует на попадание в эту стадию — нижегородцам необходимо обыграть французский «Дижон». Добавим, что сезоном ранее нижегородский клуб вылетел на стадии четвертьфинала, уступив «Антверп Джайентс».

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